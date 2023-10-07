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Fenerbahçe Beko Avrupa'da iyi başladı

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı normal süresi 76-76 biten maçın uzatma periyodu sonucunda 85-82 yendi.
Fenerbahçe Beko Avrupa'da iyi başladı

Üç sayılık atışlarda yüksek yüzdeli isabet oranıyla karşılaşmaya başlayan konuk takım, skor yükünü Guduric'in çektiği sarı-lacivertlilere karşı ilk periyodu 23-19 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte oyunu dengeleyen Fenerbahçe Beko, 16. dakikada Wilbekin'in üç sayılık basketiyle öne geçti: 30-29. Bu periyotta iyi savunma yapan ev sahibi ekip, Mirotic'ten skor katkısı alan İtalya ekibi karşısında devre arasına 38-35 üstün girdi.

Üçüncü periyoda Voigtmann'ın sayılarıyla iyi başlayan EA7 Emporio Armani Milan'a Madar ve Papagiannis'in basketleriyle cevap veren Fenerbahçe Beko, 27. dakikada 55-45'lik skorla farkı çift hanelere taşıdı. Mücadelenin final periyoduna ev sahibi ekibin 62-54'lük üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Beko Avrupa'da iyi başladı

 

Son çeyreğe etkili hücum ederek giren konuk ekip, 36. dakikada Mirotic'in üç sayı isabetiyle 69-68 öne geçti. EA7 Emporio Armani Milan, bu periyotta Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe Beko'ya Melli ile karşılık verdi ve mücadelenin normal süresi 76-76 eşitlikle sona erdi.

Uzatma periyodunda Wilbekin ve Pierre'in üç sayı isabetleriyle rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, son hücumu iyi savunarak karşılaşmayı 85-82 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Beko'da Wilbekin, 19 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takımda Mirotic'in 27 sayı, 11 ribauntluk "double-double" performansı, mağlubiyeti engelleyemedi.

 

Fenerbahçe Beko Avrupa'da iyi başladı

 

Datome için tören düzenlendi

Kariyerine son veren sarı-lacivertlilerin eski İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, maç öncesi düzenlenen törenle onurlandırıldı.

Taraftarların karşısına çıkarak Türkçe veda konuşması yapan Datome, "Bu salon kalbimin bir parçası. Bu salonu seviyorum, bu renkleri seviyorum, takım arkadaşlarımı, hocalarımı, ofisi, yönetimi, İstanbul'da herkesi ve her şeyi sevdim. Sizi de çok ama çok seviyorum. Burada sadece oyuncular değildik, hep beraber dünyanın en güzel takım olduk. Bana olan sevginiz kupalardan daha önemli. Sonsuza kadar Fenerbahçeli olacağım." ifadelerini kullandı.

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