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Festivallere erteleme

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Hafta sonu yapılması planlanan birçok festival, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi
Festivallere erteleme

Pazar günü beklenen şiddetli rüzgar ve yağmur gerekçesiyle Bağlıköy Eko Gün, Mormenekşe Enginar Festivali, Kaleburnu Arkeoloji Festivali ve Akdeniz Ayrelli Festivali ileri bir tarihe alındı.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, sosyal medyada erteleme kararı ile ilgili paylaşım yayımladı.

Karlıtaş paylaşımında;

“Yarın yapılması düşünülen tüm festivaller; Bağlıköy Eko Gün, Mormenekşe Enginar, Kaleburnu Arkeoloji Festivali ve Akdeniz Ayrelli Festivalleri ertelendi. Pazar günü için yağmur ve şiddetli rüzgar bekleniyor.” ifadelerine yer verdi.

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