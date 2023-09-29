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FIBA Süper Kupa Fenerbahçe Alagöz'ün

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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi oldu.
FIBA Süper Kupa Fenerbahçe Alagöz'ün

FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan LDLC ASVEL Feminin, Frarsa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.

 

FIBA Süper Kupa Fenerbahçe Alagöz'ün

 

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Fenerbahçe Alagöz Holding'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa ekibi LDLC ASVEL Feminin'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik etti.

"Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa'yı da kazanarak bizleri çok gururlandırdı. Fransa'nın Lyon şehrinde oynanan maçta Asvel'i yenerek Süper Kupa'yı ilk kez ülkemize kazandıran sarı-lacivertli ekibimizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe Alagöz Holding'in şampiyonluğunda emeği geçen oyuncular, teknik heyet, yönetim ve sarı-lacivertli camiayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum."

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