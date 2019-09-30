Fiberix firmasının yapmış olduğu cinsiyetçi reklam tepki topluyor

Gaziantep’in işlek caddelerinde bulunan reklam panolarında Fiberix adlı yerel internet servis sağlayıcı firmanın ilanları yer alıyor.“Koyuyoruz” ,“Hoplatıyoruz” ,“Geçiriyoruz” gibi cinsiyetçi kelimeler kullanılarak hazırlanan reklamda kullanılan kadın düşmanı dil tepki görmeye devam ediyor.

Sosyal medyada da çok tepki gören reklam panolarında, Bugün açılan Güneykent semt evi tarafından da açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada reklam panolarının derhal kaldırılması istendi.

REKLAM PANOLARINDAKİ CİNSİYETÇİ DİL DERHAL KALDIRILMALIDIR

Bir süredir Gaziantep’te şehrimizin işlek caddelerinde bulunan reklam panolarındaki afişler konuşuluyor. Fiberix firması tarafından ilan edilen reklam afişlerinde kullanılan dil tanıdık bir dildir. Bu dil son zamanlarda daha fazla palazlandığı görülen ve hiçbir şekilde durdurulamayan kadın düşmanı, gerici dilin ta kendisidir.

Fiberix adlı yerel internet sağlayıcı firmanın bu afişleri toplumda yaratılmak istenen erkek egemen dile ve kadın düşmanlığında şimdiye kadar yapılan birçok algıdan sadece biri.

Şehrimizde bulunan bu cinsiyetçi reklamlara derhal son verilmelidir. Bu şehri yönetenler şehrimizde yaşanan bu tür cinsiyetçi söylemlerin yaygınlaşmasının tek sorumlusudur.

Ülkemizin her yerinde olduğu gibi kadın düşmanlığının bu tür algılarla karşımıza çıkması bizler tepki göstermedikçe son bulmayacak.

Güneykent semt evi olarak bütün emekçileri bu gibi iğrenç algı oyunlarına karşı uyanık olmaya ve mücadele etmek için örgütlenmeye davet ediyoruz.