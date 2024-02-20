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Fidye saldırılarıyla toplanan kripto para miktarı 2023’te rekor kırdı

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ABD merkezli blok zincir analiz şirketi olan Chainalysis’in raporuna göre 2023 yılında kripto para ile ilişkili fidye ödemeleri neredeyse iki katına çıkarak 1 milyar dolara ulaştı ve rekor kırdı.
Fidye saldırılarıyla toplanan kripto para miktarı 2023’te rekor kırdı

Fidye yazılımı, kullanıcıların sistemlerine veya kişisel dosyalarına erişmesini engelleyerek kullanıcının erişimi yeniden elde etmesi için fidye ödenmesini talep eden bir siber saldırı tekniği.

Daha çok hastaneleri, okulları ve devlet kurumlarını hedef alan dolandırıcıların 2022 yılında fidye yazılımı saldırılarıyla topladığı kripto para miktarı 567 milyon dolar olmuştu.

Reuters’ın haberine göre kripto para ile ilişkili hack ya da düzenbazlık ile yapılan kayıplar ise 2023’te azaldı.

Kripto para piyasalarına yıllardır artan ilgi en son olarak bitcoinin piyasa değerine de yansıdı.

Kripto para birimi bitcoinin fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştihanın artması ve spot bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 45 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Dün bitcoinin günlük yükselişi yüzde 5’i aştı.

En büyük kripto para birimi olan bitcoin, Eylül ayından beri yüzde 60 değer kazandı.

Bunda küresel merkez bankalarının faiz indirmeye başlayacağı beklentisi de rol oynuyor, böylece piyasalardaki risk iştahı artıyor.

Chainalysis’e göre dosya paylaşım yazılımı MOVEit’i çökerten "cl0p" adlı bir grup, fidye ödemelerinden 100 milyon dolar topladı.

İçlerinde enerji devi Shell’in de olduğu çok sayıda organizasyon ve devlet kurumu, büyük miktarlarda hassas bilgilerin paylaşılmasını sağlayan MOVEit adlı yazılımın delinmesiyle siber güvenlik saldırılarına maruz kaldıklarını açıklamıştı.

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