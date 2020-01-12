Filipnler'de Volkan patladı(video)

Başkent Manila’nın güneyindeki Taal Volkanı, faaliyete geçerek kül püskürtmeye başladı.

Ülkenin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 14.00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise 3 olduğunu duyurdu.

Volkandaki hareketlilik sonrası bölgede çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edildi.

Volkanik titremeler sebebiyle ufak çaplı depremlerin de hissedildiği bölgede yanardağdan çıkan dumanın bir kilometre yüksekliğe ulaştığı görülürken çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağışının olduğu bilgisi paylaşıldı.

3’ÜNCÜ SEVİYE NEDİR?

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, 3’üncü tehlike seviyesi şöyle ifade edildi:

“Magma, yüzeye yakın veya yüzeydedir. Volkanik aktivite haftalar içinde tehlikeli patlamaya neden olabilir. Tehlikeli bölgeler aktif kraterden 8 kilometreye kadar genişletilebilir.”