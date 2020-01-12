  • BIST 118.664
  • Altın 295,115
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Filipnler'de Volkan patladı(video)

» »
Filipinler'deki Taal Volkanı faaliyete geçti. Yanardağdan yükselen dumanlar arasında yoğun şimşek çakmaları görülmesi üzerine, çevredekiler büyük korku yaşadı.
Filipnler'de Volkan patladı(video)

Başkent Manila’nın güneyindeki Taal Volkanı, faaliyete geçerek kül püskürtmeye başladı.

Ülkenin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 14.00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise 3 olduğunu duyurdu.

Volkandaki hareketlilik sonrası bölgede çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edildi.

 

 

Volkanik titremeler sebebiyle ufak çaplı depremlerin de hissedildiği bölgede yanardağdan çıkan dumanın bir kilometre yüksekliğe ulaştığı görülürken çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağışının olduğu bilgisi paylaşıldı.

3’ÜNCÜ SEVİYE NEDİR?

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, 3’üncü tehlike seviyesi şöyle ifade edildi:

“Magma, yüzeye yakın veya yüzeydedir. Volkanik aktivite haftalar içinde tehlikeli patlamaya neden olabilir. Tehlikeli bölgeler aktif kraterden 8 kilometreye kadar genişletilebilir.”

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Bakteriden üretilen' protein, soya fasulyesinin yerini alacak çevre dostu bir ürün olabilir09 Ocak 2020 Perşembe 11:49
  • Gözünü ve çenesinin bir kısmını kaybeden kanser hastası için cep telefonuyla çekilen karelerle ‘yeni yüz’ tasarlandı08 Ocak 2020 Çarşamba 22:13
  • Vegan burgere tavuk karışmış olabilir08 Ocak 2020 Çarşamba 21:53
  • En yaşlı insan: 117 yaşındaki Japon kadına huzurevinde doğumgünü partisi06 Ocak 2020 Pazartesi 22:38
  • Japonya’da 1.8 milyon dolara ton balığı satıldı06 Ocak 2020 Pazartesi 21:54
  • Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında fırtına ve yoğun yağış: Mersin için kırmızı uyarı06 Ocak 2020 Pazartesi 12:18
  • Harry Potter stüdyosundan 288 bin liralık ürün çaldı05 Ocak 2020 Pazar 19:04
  • Astrid Süveyş Kanalı ile Bardawil Gölü Arasında Kışlıyor04 Ocak 2020 Cumartesi 15:27
  • Çinli çoban, 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti03 Ocak 2020 Cuma 22:38
  • Kiraladığı araçta altın dolu çantasını unuttu...Çanta kayıp03 Ocak 2020 Cuma 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti