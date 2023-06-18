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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Uygur meselesi Çin'in terörle mücadelesidir

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Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Pekin yönetiminin Sinciang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamalarını desteklediklerini söyledi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Uygur meselesi Çin'in terörle mücadelesidir

Mahmut Abbas, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in özel davetiyle 13 Haziran'da başkent Pekin'e resmi ziyarette bulundu. Ziyareti boyunca Xi Jinping ve kurmayları ile görüşmeler yapan Abbas, 15 Haziran'da kameraların karşısına geçti. Bu yıl Çin'i ziyaret eden ilk Arap lider olduğunun altını çizen Abbas, “Çin ve Filistin yakın dosttur.” diye konuştu. Karşılıklı güven ve işbirliği temelinde bu dostluğu daha üst seviyelere taşıyacaklarını kaydeden Filistinli lider, “Bugün Çin ve Filistin stratejik işbirliği ilişkilerinin resmi olarak kurulduğunu duyuruyorum.” ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN HÜKÛMETİ ÇİN'İ DESTEKLİYOR'

Konuşmasında Çin'in “Tek Çin” politikasını desteklediklerini vurgulayan Abbas, Uygur meselesi hakkında şunları söyledi: “Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu, Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin Hükûmeti Çin'in bu mücadelesini her zaman destekliyor. Filistin her zaman Çin'e inandı. Çin'in daima adaleti yerine getireceğine inanıyoruz.”
Ayrıca Abbas, Filistin-İsrail ihtilafının bir an önce sona erdirilmesinde Çin'in arabulucu olması gerektiğini vurguladı.

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