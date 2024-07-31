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Filistin Devlet Başkanı TBMM'de konuşacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini bildirdi.
Filistin Devlet Başkanı TBMM'de konuşacak

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadesini kullandı.

"Suikastı şiddetle kınıyorum"

Altun, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yayımladığı taziye mesajında ise şunları kaydetti:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, ailesine, Gazze halkına, Filistin'e ve İslam alemine başsağlığı diliyorum."

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