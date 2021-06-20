Filistin Yönetimi Açıkladı: İsrail'le Aşı Takası Anlaşması İptal Edildi

Filistin Yönetimi, İsrail ile yapılan 1-1.4 milyon dozluk Covid-19 aşı takası anlaşmasını, İsrail'den gelecek aşıların son kullanma tarihinin çok yakında dolacak olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Filistin Yönetimi, İsrail ile yapılan 1-1.4 milyon dozluk Covid-19 aşı takası anlaşmasını, İsrail'den gelecek aşıların son kullanma tarihinin çok yakında dolacak olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

"İsrail'den alınan 90 bin dozun, anlaşmada yer alan özelliklere uymadığı tespit edildi" diyen Filistin Yönetimi Sözcüsü İbrahim Melhem, ilk parti aşıların iade edileceğini ve anlaşmanın feshedileceğini belirtti. Melhem, aşıların son kullanma tarihlerinin, belirtilenden daha yakın olduğunu kaydetti.

Koronavirüs aşılama programında en hızlı ilerleyen ülkelerden biri olan İsrail, ocak ayında Filistin'e 5 bin doz aşı vermeyi kabul etmişti. Şubat ayında ise İsrail ablukası altındaki Gazze'ye Rusya'dan gönderilen 2 bin doz Koronavirüs aşısı teslim edilmişti. Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğinde kurulan COVAX programı da, Filistin Yönetimine aşı gönderdi.