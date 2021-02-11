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Filiz Besim:''Yılbaşından önce kapansak bu canlar gitmezdi''

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Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Filiz Besim:''Yılbaşından önce kapansak bu canlar gitmezdi''

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Bügün bir canımız daha covid nedeniyle elimizden uçup gitti. Meliha teyzemize Allah rahmet eylesin diyorum. O tüm ömrünü çocuklarına adamış gerçek bir Kıbrıslı acılı bir kadındı. Ruhu şad olsun. Allah tüm sevenlerine sabır versin.

Ekonomi ekonomi demeyip yılbaşından önce önerilenleri yapıp kapansaydık bu canlar gitmez bu virüs bu kadar yayılmaz insanlar bu kadar perişan olmaz travmalar yaşanmazdı. Çok bağırdık, dinletemedik. Ama bilin ki bu yaşananların vebali bu kararlara imza atanlardadır. Yönetemeyip halkı karanlıklara sürükleyenlerdedir.

Yine uyarıyorum ay sonuna kadar kapatın, sağlık çalışanları nefes alsın. İnsanlar hastalanmasın, ölmesin. Bir sokum ekmeği ille ki bulup yaşarız ama giden canlar geri gelmeyecek. Yaşanan travmalar yıllar boyu sürecek.

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