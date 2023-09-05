  • BIST 8236.14
  • Altın 1658.428
  • Dolar 26.773
  • Euro 28.7126
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'nin bulunduğu ada her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor

» »
Hapishane, İtalyan asıllı Amerikalı mafya lideri Al Capone, "Makineli Tüfek Kelly" adıyla anılan George Kelly, Alcatraz Kuşçusu olarak bilinen Robert Franklin Stroud, Bonnie ve Clyde ikilisinin şoförü Floyd Hamilton gibi birçok "ünlü" suçluya ev sahipliği
Filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'nin bulunduğu ada her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor

- San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'ne de ev sahipliği yapıyor. Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.

AA muhabiri Alcatraz Adası ve çevresini görüntüledi.

San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası 1861-1963 yıllarında cezaevi olarak kullanıldı. Bir süre San Francisco'nun savunması için askeri amaçlarla kullanılan ada, 1 Ocak 1934'te federal hapishaneye dönüştürüldü.

Hapishane, İtalyan asıllı Amerikalı mafya lideri Al Capone, "Doc" Barker, Makineli Tüfek Kelly adıyla anılan George Kelly, Alcatraz Kuşçusu olarak bilinen Robert Franklin Stroud, Bonnie ve Clyde ikilisinin şoförü Floyd Hamilton ve Alvin Karpis gibi birçok "ünlü" suçluya ev sahipliği yaptı.

Mahkumlar arasında hiçbir ayrıcalığın olmadığı ünlü hapishanede hükümlüler isimleri yerine sayılarla çağrılıyordu.

- Kaçış neredeyse imkansızdı

Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.

Cezaevi kitaplığından yararlanmak için en az 5 yıl sorun çıkarmayan bir mahkum olma şartı aranıyordu. Yemek, kıyafet ve sağlık yardımının dışında hiçbir şey verilmiyordu. Çoğu mahkum, günün 23 saatini hücresinde geçiriyor, şanslı olanlar ise eğer fırsat gelirse 1 saatliğine dışarıya temizlikçi olarak çıkabiliyordu.

O dönemlerde Amerika'daki cezaevlerinde mahkumlara soğuk su ile duş aldırılırken, Alcatraz'daki mahkumlara özellikle sıcak su sağlanıyordu. Bunun sebebi ise sıcak suya alışan mahkumların, kaçma isteğini azaltmak ve hatta imkansız hale getirmekti. Sıcak suya alışan hiçbir mahkum, yaz aylarında dahi körfezin dondurucu soğuk sularında yüzerek Ada'dan kaçmaya cesaret edemiyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Her gün yarım saat okumak ömrü iki yıl uzatıyor02 Eylül 2023 Cumartesi 13:34
  • Sürdürülebilir şehirlerde yaşamak02 Eylül 2023 Cumartesi 11:42
  • Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs belirlendi01 Eylül 2023 Cuma 09:33
  • Çocuklara Okul Öncesi Moral Tatili31 Ağustos 2023 Perşembe 13:04
  • Süper Mavi Ay nasıl gözlemlendi, neden bu adla anılıyor?31 Ağustos 2023 Perşembe 08:07
  • Tüm narsisistik özellikler kötü olmayabilirmiş30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:47
  • Gıda denetimleri… 54 ithal üründen 50’si, 16 yerli üründen 14’ü temiz29 Ağustos 2023 Salı 08:40
  • Alkışlarla karşılandı28 Ağustos 2023 Pazartesi 08:27
  • Fransa, düşen talep nedeniyle şarap imhası için milyonlarca euro ayırdı27 Ağustos 2023 Pazar 18:24
  • Masterchef Tanya, 100 bin TL’lik ödülü kazandı26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti