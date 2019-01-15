Fırtına'da ağaçlar söküldü

Gazimağusa'da, Bugün sabahın erken saatlerinden beri devam eden şiddetli rüzgar bir ağacı kökünden söktü. Pakduş sosyal konutlar yolunda kaldırım üzerinde bulunan karabiber diye bilinen ağaç şiddetli rüzgara dayanamadı. Yağışlar nedeniyle kökündeki toprağın da yumuşaması sonucu devrilen ağaç şans eseri herhangi bir zarara sebebiyet vermedi. Ağacın devrilmesiyle birlikte erbatu sakarya evlerinin giriş yolu bir süre araç geçişine kapalı kaldı. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın müdahalesi ile ağaç gövdesi kesilerek parçalara ayrıldı ve geçiş yolu temizlendi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, ağacın devrilmesi esnasında kaldırımda yürüyen bir vatandaş ile giriş yoluna dönen bir araç ağacın üstlerine devrilmesinden son anda kurtuldular.

Kaynak: MHA