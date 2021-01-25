FLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

Bakan Pilli: "Toplam 2784 test yapıldı, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi yoğun bakıma alındı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2784 olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 1 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.