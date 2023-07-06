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Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

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2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı.
Formula 1'de 2024 yılı takvimi belli oldu

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Takvimde 24 yarış yer alıyor ve Formula 1 sezonu, 2 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp 8 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde sona eriyor." bilgisi verildi.

Çin, pandemiden bu yana ilk kez Formula 1 takvimine dönecek.

2024 F1 takvimi şu şekilde:

Tarih Grand Prix (Ülke) Lokasyon

29 Şubat-2 Mart Bahreyn Sakhir

7-9 Mart Suudi Arabistan Cidde

22-24 Mart Avustralya Melbourne

5-7 Nisan Japonya Suzuka

19-21 Nisan Çin Şanghay

3-5 Nisan ABD Miami

17-19 Mayıs İtalya Imola

24-26 Mayıs Monako Monaco

7-9 Haziran Kanada Montreal

21-23 Haziran İspanya Barcelona

28-30 Temmuz Avusturya Spielberg

5-7 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone

19-21 Temmuz Macaristan Budapeşte

26-28 Temmuz Belçika Spa

23-25 Ağustos Hollanda Zandvoort

30 Ağustos-1 Eylül İtalya Monza

13-15 Eylül Azerbaycan Bakü

20-22 Eylül Singapur Singapur

18-20 Ekim ABD Austin

25-27 Ekim Meksika Meksika City

1-3 Kasım Brezilya Sao Paulo

21-23 Kasım ABD Las Vegas

29 Kasım-1 Aralık Katar Lusail

6-8 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Yas Marina

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