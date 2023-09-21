  • BIST 8000.46
  • Altın 1673.445
  • Dolar 27.111
  • Euro 28.9278
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Fransa’da işten atılan 50 yaşındaki kadın piyangodan 109,3 milyon euro kazandı

» »
Fransa’da yakın zamanda işten çıkarılan bir kadının, oynadığı piyangodan 109,3 milyon avro ikramiye kazandığı bildirildi.
Fransa’da işten atılan 50 yaşındaki kadın piyangodan 109,3 milyon euro kazandı

Fransa’da yakın zamanda işten çıkarılan bir kadının, oynadığı piyangodan 109,3 milyon avro ikramiye kazandığı bildirildi.

Fransa’nın milli piyango oyunlarının işletmecisi FDJ’den yapılan açıklamaya göre, Morhiban kentinde yaşayan ve yakın zamanda işten çıkarılan bir kadın, talihini değiştirmek için Euromillions adlı piyangodan bilet aldı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen ve 50 yaşında olduğu belirtilen kadın, biletini kontrol ettiğinde piyangoyu kazandığını anladı.

İlk başta ödülün ne kadar olduğu hakkında bilgisi olmayan talihli, internette yaptığı araştırmada toplamda 109 milyon 268 bin 140 avro kazandığını öğrendi.

İkramiye çekini alan kadın, yaptığı açıklamada “Normalde yıldırım çarpma olasılığı piyangoyu kazanma olasılığından daha yüksek. Kaderin cilvesine kimse akıl erdiremez.” ifadesini kullandı.

Talihli kadın, iş stresinden uzak duracağını, kazandığı parayla vakıf çalışmalarına katılacağını ve hayalini kurduğu bir ev aldıktan sonra çok istediği Meksika ile Tayland’a seyahate çıkacağını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklar eğlenceye doydu17 Eylül 2023 Pazar 21:17
  • Merit’ten okul kıyafeti alamaycak çocuklara destek16 Eylül 2023 Cumartesi 15:44
  • Çevre kirliliği sorununa çözüm üretmek amacıyla Temiz Girne Hareketi Projesi başlatıldı16 Eylül 2023 Cumartesi 15:34
  • Vedat Kaner Vakfı yükseköğrenim destek bursu imza töreni gerçekleşti15 Eylül 2023 Cuma 17:00
  • Bilim insanları sperm ve yumurtasız insan embriyosu modeli geliştirdi13 Eylül 2023 Çarşamba 21:31
  • Meksika Kongresi’nde ‘uzaylı’ sergisi13 Eylül 2023 Çarşamba 20:35
  • Dr. Bülent Dizdarlı’dan Yeni Bir Roman: “Lambousa Prensesi”13 Eylül 2023 Çarşamba 13:13
  • G20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor13 Eylül 2023 Çarşamba 09:41
  • Babayla kurulan ilişki çocuğun dış dünyaya açılan kapısı12 Eylül 2023 Salı 11:43
  • ‘Kızlar matematikte daha kötüdür’ düşüncesi, başarıyı gerçekten azaltıyor07 Eylül 2023 Perşembe 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti