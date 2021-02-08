  • BIST 1.531
  • Altın 415,850
  • Dolar 7,0995
  • Euro 8,5441
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Fuar Alanı’nda Ücretsiz PCR Testleri Devam Ediyor

» »
Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplerce Lefkoşa Fuar Alanı’nda ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam ediliyor.
Fuar Alanı’nda Ücretsiz PCR Testleri Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekiplerce Lefkoşa Fuar Alanı’nda ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam ediliyor.

Saat 12.00 itibarıyla 406 test yapıldı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğunluğun ardından bugünkü testlerde saat 11.00 itibarıyla yoğunluk olmadığı ve test yaptırmaya gelenlerin kurallara uyduğu görüldü.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan testlere birçok meslek gruplarının yanı sıra özellikle bugün polislerin ilgi gösterdiği de gözlemlendi.

Bakanlık marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edileceğini duyurmuştu.

Testler Lefkoşa Fuar Alanı’nda 08.00-16.00, Girne Leymosun Kültürevi’nde 08.00-16.00, Mağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi’nde 09.00-14.00,  İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda 11.00-16.00,  Mağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri arasında yapılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuar Alanı’nda Ücretsiz PCR Testleri Devam Ediyor08 Şubat 2021 Pazartesi 14:10
  • İkinci Doz Pfızer Biontec Aşıları Trenyolu Polikliniği İle İskele Sağlık Merkezi’nde Yapılacak08 Şubat 2021 Pazartesi 14:05
  • ''İlk vaka Alman turist değil, 17 yaşındaki yerel bir vaka''08 Şubat 2021 Pazartesi 13:57
  • 1 Haftada 8 kaza 2 yaralı!08 Şubat 2021 Pazartesi 12:45
  • 20 kişi yasakları ihlal etti!08 Şubat 2021 Pazartesi 12:40
  • Alayköy Kooperatifi’nde 5 yeni vaka08 Şubat 2021 Pazartesi 12:04
  • Sokağa çıkma yasağı 4. gününde08 Şubat 2021 Pazartesi 11:59
  • Açık olan işletmeler için ücretsiz PCR testleri devam ediyor08 Şubat 2021 Pazartesi 11:51
  • Lapta'da tüm test sonuçları negatif!08 Şubat 2021 Pazartesi 11:29
  • Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!08 Şubat 2021 Pazartesi 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti