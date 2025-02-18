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Funda Arar’dan Merit Royal Dıamond’da Aşk Dolu Konser

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Funda Arar’dan Merit Royal Dıamond’da Aşk Dolu Konser
Funda Arar’dan Merit Royal Dıamond’da Aşk Dolu Konser

Merit Royal Diamond Otel’in Sevgililer Günü özel programında Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar sahne aldı. Ambiyansı ve ihtişamı ile büyüleyen Diamond sahnesinde birbirinden güzel aşk şarkılarını seslendiren Funda Arar, iki bini aşkın hayranına romantizm dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevgililer Günü konserine özel olarak payet işlemeli ve derin yırtmaçlı asimetrik kesim siyah bir sahne kostümü tercih eden Funda Arar, göz alıcı güzelliği ve zarafeti ile kendine hayran bıraktı. En sevilen parçalarından “Yak Gel” ile konserine başlayan ünlü sanatçı, Sevgililer Günü’ne özel repertuvarı ile tam bir müzik ziyafeti sundu. Merit Royal Diamond Otel’de buluştuğu hayranlarına “Sevgi gününüz kutlu olsun” diyen Funda Arar, “Dünyayı sevgi kurtaracak; sevin, sevilin” sözleriyle büyük alkış aldı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla da bir araya gelen Funda Arar, Sevgililer Günü ile ilgili düşünceleri sorulduğunda, bu tarz özel günlerin aslında bir vesile olduğunu, kendisinin bu güne çok büyük bir anlam yüklemediğini belirtti. Müzik çalışmalarıyla ilgili gelen soru üzerine, altı yeni parça hazırladığını ve 15 gün arayla yayına girmeye başladıklarını müjdeledi. Albüm çıkarmanın tadının farklı olduğunu da dile getiren ünlü sanatçı, artık şarkıların zamanı kısaldığından ve hızlı tüketildiklerinden single çalışmaları tercih ettiğini söyledi. Türkiye turnesinde yoğun konser programlarının olduğunu da dile getiren Funda Arar, “Funda Arar ile Arabesk” konserlerinin devam edeceğini kaydetti.

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