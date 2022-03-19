Galatasaray Nef'te Andreas Pistiolis dönemi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Yunan Andreas Pistiolis getirildi.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda Ekrem Memnun'un ayrılmasıyla boşalan başantrenörlük görevine, son olarak CSKA Moskova teknik kadrosunda birinci yardımcı antrenör olarak görev yapan Pistiolis'in getirildiği bildirildi.
Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Pistiolis, burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlendi.
2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında Banvit'te bir sezon geçiren Pistiolis, yine Dimitris Itoudis ile 2014 yılından beri CSKA Moskova'nın birinci yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.
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