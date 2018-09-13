Galaxy S10 kamera sayısı ile şaşırtacak!

Samsung‘un bir sonraki amiral gemisi olacak olan Galaxy S10 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Galaxy S10 kamera sayısı ile kullanıcıları şaşırtacağı düşünülüyor.

Galaxy S10 kamera sayısı ile herkesi şaşırtacak!

Günümüzdeki çoğu akıllı telefon üreticileri daha kaliteli kamera deneyimini kullanıcılarına sunmak adına, çift kamera kurulumuyla karşımıza çıkmaktalar. Görüyoruz ki bazı üreticiler çift kamera kurulumu da yetersiz bularak, kamera sayısını artırmayı planlıyorlar.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Nokia‘nın üzerinde çalıştığı 5 kameralı amiral gemisi sızdırılmıştı. Kamera konusunda çığır açmayı hedefleyen Nokia‘nın ardından şimdi de Samsung amiral gemisinde 5 arka kameraya yer vermeyi planlıyor.

Bugün yayınlanan rapora göre, S10 5 adet arka kamera kurulumuyla karşımıza çıkacak. Eğer söylentiler doğruysa, yeni amiral gemisi piyasaya çıkacak olan ilk beş kameralı telefon olacak.

Geçtiğimiz günlerdeyse yeni modelinin üç arka kamera ve çift ön kamerakurulumu ile karşımıza çıkacağı iddia edilmişti. Şimdi ise yeni amiral gemisinin sadece arka panelinde beş adet kameranın bulunacağı söyleniyor.

Galaxy S10 özellikleri neler?

Galaxy S10 ve S10 Plus için tasarım konusunda büyük değişiklikler beklenmiyor. Cihazlarda ekrandan parmak izi okuma sensörüne sahip 5.8 inç ve 6.3 inç boyutunda Sonsuz Ekran olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Şirketin ekrandan parmak izi okuma teknolojisi için almış olduğu patent ile ilgili detaylar daha önce birçok kez paylaşılmıştı.

Ekrandan parmak izi okuma sensörleri için Synaptics, Qualcomm ve Ezestek gibi şirketlerin çalışmalar yaptığı biliniyor. Samsung’un son olarak hangi şirketle el sıkıştığı veya sıkışacağı ise belirsiz. Tabii ki tedarik sorunları yaşamamak için şirket üreticiyle de yoluna devam edebilir.

3 boyutlu kamera da S10 serisinin öne çıkan bir özelliği olabilir. Gelişmiş yüz tanımlama ve takibi ile AR Emoji işlevinin bir adım öteye taşınması sağlanabilir.