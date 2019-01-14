GAÜ’de Yine Maaş Krizi

Girne Amerikan Üniversitesi’nde iki aydır akademik personel de dahil olmak üzere çalışanlar maaşlarını tam alamıyor, part time çalışanlar ise dönem başından beri hiç ödenmedi.

Geçtiğimiz yıllarda maaşları ve yatırımları ödeyememesiyle gündeme gelen GAÜ’de son dönemde tekrar maaş sıkıntısı yaşanıyor. Üniversite yönetimi çalışanlarını iki aydır tam olarak ödeyemezken, part time personele ise dönem başından beridir hiç maaş vermedi.

Maaşları ayda iki taksitle ödenen akademik personel Kasım ve Aralık aylarında sadece bir taksit maaş alabildiler. Henüz ödenmemiş olan Kasım ve Aralık ayı eksik maaşların ise ne zaman ödeneceği bilinmiyor.

Öte yandan part time çalışanlar ise dönem başından beridir ödenmemekte. Pek çok part time çalışanın önümüzdeki dönem görevlerini bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

GAÜ’de yaşanan maaş krizinin geçen yıllara oranla bu dönem daha az öğrenci gelmesinden kaynaklandığı belirtilmekte.