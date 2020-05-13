GAÜ'de yine maaş krizi!

Bazı çalışanlar maaşlarını alamaz iken bazıları ise sadece 2000 TL ücret aldı.

Bazı çalışanlar maaşlarını alamaz iken bazıları ise sadece 2000 TL ücret aldı.

Zor günler geçiren Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) , daha önce de çalışanlarına maaşlarını eksik ödeme yağmadı ile biliniyor.

Üniversite'nin içine düştüğü mali krizi atlatmak için arazisi Vakıflar İdaresi'ne ait olan bir karkas bina da protokol yapılarak kamuya Üniversite'nin SSK'na borçlarına karşı verilmişti.

Arazi yüzünden yaşanan bu devir ile ilgili GAÜ çalışanlarının 2019 Aralık ayına kadar SSK ve ihtiyat sandığına olan borçlarını kamu üstlenmişti.

Üniversite'nin protokolden sonra Ocak 2020'den sonraki SSK yatırımlarını da düzgün olarak yatırmadığı belirtiliyor.