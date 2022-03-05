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Gazeteci Yazar Keser’in “Çamurda Politik Çalım” İsimli Kitabı İçin Tanıtım Ve İmza Günü Düzenlendi

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Gazeteci Yazar Keser’in “Çamurda Politik Çalım” İsimli Kitabı İçin Tanıtım Ve İmza Günü Düzenlendi
Gazeteci Yazar Keser’in “Çamurda Politik Çalım” İsimli Kitabı İçin Tanıtım Ve İmza Günü Düzenlendi

Gazeteci yazar Efdal Keser’in “Çamurda Politik Çalım” isimli romanı için bugün, Lefkoşa’da Selimiye Meydanı’ndaki Araf Cafe’de tanıtım ve imza günü düzenlendi.

Keser’in ikinci kitabı olan “Çamurda Politik Çalım” siyasette kendine yer bulmak isteyen iki kadının hikâyesini ön plana çıkarıyor. Bu tema ile kitap bir anlamda kadınların siyasetteki konumuna da dikkat çekiyor. Roman, siyasi yaşamda bazı kişilerin kazanç sağlamak uğruna neler yaptığını ve neleri feda ettiğini akıcı bir dille anlatıyor.

Yazar, romanın giriş bölümünde romanıyla ilgili bilgi verirken “Kitabı okurken siyaset uğruna karakterlerin nasıl değiştiğine, bazı duyguların ise her şeye rağmen hiç değişmediğine tanık olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Efdal Keser’in daha önce yayımlanmış “Eğreti Hayatlar” isimli toplumsal sorunlara dikkat çektiği bir romanı da bulunuyor.

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