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Gazimağusa Belediyesi İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin İhale Sözleşmesi İmzalandı

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Proje, Birleşmiş Milletler Kampı ile sulu çember arasındaki 1100 metrelik güzergahın altyapısıyla birlikte yenilenerek asfaltlanmasını kapsıyor.
Gazimağusa Belediyesi İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin İhale Sözleşmesi İmzalandı

Gazimağusa Belediyesi’nin İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin ihale sözleşmesi, bugün Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlenen törenle imzalandı. İhale sözleşmesine Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Sercem Asfalt LTD Direktörü Cemal Bulutoğluları imza koydu.

Proje, Birleşmiş Milletler Kampı ile sulu çember arasındaki 1100 metrelik güzergahın altyapısıyla birlikte yenilenerek asfaltlanmasını kapsıyor.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilecek projenin toplam maliyetinin 5 milyon 795 bin 665.90 TL+ KDV olduğunu söyledi.

Arter, daha önce İsmet İnönü Bulvarı’nın yarısına yakınının yapıldığını, 2 etapta ise Birleşmiş Milletler Kampı’ndan başlayıp sulu çembere kadar olan kısmın yapılacağını belirterek, ekonomik kriz ve pandemiden dolayı gecikme yaşandığını ancak her türlü sıkıntıya rağmen projelerin hayat bulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

12 aylık sürede tamamlanacak projenin 1100 metre uzunluğunda olduğunu, bunun da 4 etaba ayrıldığını anlatan Arter, 15 Haziran’da başlayacak 1. etabın Cofee Mania’dan Yemen Kahvesi’ne kadar, 2. Etabın 15 Eylül-15 Aralık tarihleri arasında  Yemen Kahvesi’nden Gülseren Kavşağına kadar, 3. etabın 15 Aralık- 15 Mart 2022 tarihleri arasında Gülseren kavşağından Cortado Espresso Bar’a kadar ve son etabın ise 15 Mart-15 Haziran 2022 tarihleri arasında Cortado Espresso Bar ile Akol Caddem arasındaki kısımda yapılacağını aktardı.

İş yerlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi adına projenin 4 etaba ayrıldığını kaydeden Arter, iş yerleri ile istişare içinde projenin ilerleyeceğini söyledi.

İhaleyi kazanan yüklenici firma Sercem Asfalt LTD Direktörü Cemal Bulutoğluları’na  başarılar dileyen Başkan Arter, projede emek sarfeden Belediye personeline de teşekkür etti.

BULUTOĞLULARI

Sercem Asfalt Ltd. Direktörü Cemal Bulutoğluları ise, bu kötü günlerde çalışanlarına ekmek verecek olan projeyi ihaleye çıkan Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür ederek, KKTC’de yapılması gereken işlerin Türkiye’de ihale edilmesinin kendilerine ayrı bir darbe vurduğunu, ülkedeki projelerin ise kendilerini sevindirdiğinin söyledi.

Bulutoğluları, İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi’nin önemli bir proje olduğunu ve işi şartnameye göre belirlenen sürede, sağlıklı bir şekilde yapacaklarını belirtti.

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