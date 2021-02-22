Gazimağusa Belediyesi’nin Eşref Bitlis Caddesi Asfalt ve yol genişletme projesi tamamlanıyor

Gazimağusa Belediyesi’nin Eşref Bitlis Caddesi’ni altyapısıyla birlikte bütünüyle yenilediği Eşref Bitlis Caddesi Asfalt ve Yol Genişleme Projesi tamamlanıyor. Pandemi nedeniyle kapalı olduğumuz dönemde yürütülen 14 günlük yoğun çalışma sonrasında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki güzergah adeta baştan yaratıldı. Son olarak asfalt döküm işlemi de yapılan yol çok kısa bir süre sonra trafiğe açılacak.

Proje kapsamında ilk olarak 9 metre genişliğinde 400 metre uzunluğundaki eski asfalt kaldırılarak, yol genişletme kazıları yapıldı ve tüm yolun alt temel stabilize dolguları yapıldı. Altyapı çalışması olarak ise yeni yol alanı içinde kalan tüm telefon hatları yeni yapılacak kaldırımların olduğu noktaya uzatıldı ve yağmur suyu drenaj hattı için borular döşendi. Fazıl Polat Paşa Camii’nden başlayarak araçların trafiğe güvenle katılması için koruluk boyunca katılma şeridi de yapıldı. Üst yapıyla ilgili çalışmalar yapıldıktan sonra güzergah trafiğe açılacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’nın en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Lefkoşa Yolu İle Serbest Liman’ın bağlantı yolu olan Eşref Bitlis Caddesi’nde kapalı olan dönemde yoğun çalışma yaparak tek gidiş- tek geliş olarak 9 metre genişliğindeki yolu 15,5 metre genişliğe getirerek çift gidiş- çift gidiş olacak şekilde düzenlediklerini söyledi. Toplamda 1800 ton asfaltın kullanıldığı yolda kaldırım çalışmalarının da süratle devam ettiğini ifade eden Başkan Arter, kaldırım çalışmalarıyla birlikte termoplastik yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmaları da yaparak güzergahı çok kısa bir süre sonra trafiğe açmayı planladıklarını belirtti.