Gazimağusa genelindeki işyerlerinde Sıkı denetimler başladı

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun Gazimağusa’daki denetimlerin artırılması kararından sonra Covid-19 ile mücadelede Gazimağusa genelinde 5 ayrı ekiple sıkı denetimler başladı. Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün işbirliğinde oluşturduğu 5 ekiple halkın yoğun olarak bulunduğu işyerleri başta olmak üzere tüm işyerlerinde maske, hijyen ve mesafe kuralları denetleniyor. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na bağlı olarak yapılan tüzük gereği ekiplerin yapacağı ikazlara uymayan işyerlerine para cezası ve kapatma cezası uygulanabilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Lefkoşa ve Girne bölgelerinin kapatılmasından sonra açık durumda olan Gazimağusa’da tedbirleri daha da artırmak gerektiğini, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile birlikte yapacakları denetimlerde ceza yazmanın da gündemlerinde olduğunu, ancak ceza yazma niyetinde ve istediğinde olmadıklarını, maske, mesafe ve hijyen kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.