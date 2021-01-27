  • BIST 1.480
  • Altın 436,800
  • Dolar 7,3982
  • Euro 8,9284
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı"

Gazimağusa genelindeki işyerlerinde Sıkı denetimler başladı

» »
Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun Gazimağusa’daki denetimlerin artırılması kararından sonra Covid-19 ile mücadelede Gazimağusa genelinde 5 ayrı ekiple  sıkı denetimler başladı.
Gazimağusa genelindeki işyerlerinde Sıkı denetimler başladı

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun Gazimağusa’daki denetimlerin artırılması kararından sonra Covid-19 ile mücadelede Gazimağusa genelinde 5 ayrı ekiple  sıkı denetimler başladı.  Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün işbirliğinde oluşturduğu 5 ekiple halkın yoğun olarak bulunduğu işyerleri başta olmak üzere tüm işyerlerinde maske, hijyen ve mesafe kuralları denetleniyor. Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na bağlı olarak yapılan tüzük gereği ekiplerin yapacağı ikazlara uymayan işyerlerine para cezası ve kapatma cezası uygulanabilecek.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Lefkoşa ve Girne bölgelerinin kapatılmasından sonra açık durumda olan Gazimağusa’da tedbirleri  daha da artırmak gerektiğini, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve Kaymakamlık ile birlikte yapacakları denetimlerde ceza yazmanın da gündemlerinde olduğunu, ancak ceza yazma niyetinde ve istediğinde olmadıklarını, maske, mesafe ve hijyen kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ve Mağusa'da Mardo'nun kaçak katı söküldü!13 Ocak 2021 Çarşamba 14:44
  • Gazimağusa Belediyesi'nden Suriçindeki yapı ile ilgili açıklama12 Ocak 2021 Salı 13:57
  • SON DAKİKA HABERİ: Geçitkale'de 3 ölü, AİLE Faciası... (GÜNCELLENDİ)08 Ocak 2021 Cuma 08:31
  • Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!03 Ocak 2021 Pazar 10:18
  • İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü: Misafir kabul etmeyin!02 Ocak 2021 Cumartesi 22:09
  • 50 yaşında aniden rahatsızlanarak vefat etti02 Ocak 2021 Cumartesi 22:06
  • Tarihi Mağusa surlar içine KAÇAK yapı!31 Aralık 2020 Perşembe 12:25
  • Gazimağusa Belediyesi maske, mesafe ve hijyen Kurallarına dikkat çekmek için halka maske dağıttı29 Aralık 2020 Salı 14:24
  • Mağusa Gençlik Birliği Genel Kurulu’nu yapıyor28 Aralık 2020 Pazartesi 22:07
  • Gazimağusa Belediyesi’nde 9 bin tonluk asfalt ihalesinin sözleşmesi imzalandı28 Aralık 2020 Pazartesi 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti