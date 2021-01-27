Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu Gazimağusa’da Sıkı denetim yapılması konusunda karar aldı

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu bugün saat 10:00’da Gazimağusa Belediyesinde toplanarak Covid-19 ile mücadelede Gazimağusa genelinde sıkı denetim yapılması ve kurallara uymayan işyerlerine para cezası ve kapatma cezası uygulanması kararı aldı. Toplantıya Gazimağusa Kaymakamı Kemal Sarper, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay katıldı. İlçe Emniyet Kurulu ayrıca Gazimağusa’daki Pazar Yeri’nin yarın (28 Ocak) kapalı olmasına karar verdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, içinde bulunduğumuz günlerin sıkıntılı günler olduğunu, Lefkoşa ve Girne bölgelerinin kapatılmasından sonra bunun, açık olan Gazimağusa’da rahatlığa neden olmaması gerektiğini kaydederek, İlçe Emniyet Kurulu’nun sık sık toplanıp durum değerlendirmesi yaptığını, bugünden itibaren ise daha ciddi ve sıkı tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Arter, bugünden itibaren mevcut denetimlerin ötesinde daha sıkı denetimler sürdürüleceğini söylemek isterim” diyerek yurttaşların bu hassasiyeti kavrayarak ekiplere yardımcı olması çağrısında bulundu. Belediyenin, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Sivil Savunma ile birlikte yapacağı denetimlerde ceza yazmanın da gündemlerinde olduğunu, ancak ceza yazma niyetinde ve istediğinde olmadıklarını ifade eden Başkan Arter, maske, mesafe ve hijyen kuralarına dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle işyerlerine defalarca ikazlarına rağmen bu kurallara uyulmadığını gördüklerini söyledi. Arter, kurallara uymayan işyerlerinin hem kendi sağlıklarını tehlikeye attığını hem de diğer insanların sağlıklarını tehlikeye attığını ifade ederek, bundan sonra alınan kararlara uymayanlara ceza yazılacağını, gerekli tedbirleri almayan işyerlerinin mühürlenip kapatılacağını kaydetti. Sağlık herşeyden daha önemlidir, bunun şakası yoktur” diyen Başkan Arter, “tekrar tekrar söylemek istiyorum, bu iş çok ciddidir, bize yardım etsinler bu kötü günleri hep birlikte geçirelim.” diye konuştu.

Gazimağusa Kaymakamı Kemal Sarper konuşmasında, Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun değerlendirme yapmak için toplandığını, Gazimağusa’da sıkıntı olmamasına rağmen tedbirleri artırarak Gazmağusa’da sıkıntı yaşanmasını engellemek zorunda olduklarını ifade etti. Sarper, yaptıkları çalışma ve aldıkları kararlar uyarınca, ilçede sıkıntı olan yerlerin denetlenmesi için Kaymakamlık, Polis Müdürlüğü, Belediye ile ekipler oluşturularak denetimler yapıldığını, Bulaşıcı Hastalıklar Yasasına bağlı olarak geçen tüzükle bugün itibarıyla belediyelere para cezası kesme ve kapatma cezası uygulama yetkisi verildiğini, bundan dolayı bugünden itibaren ciddi anlamda denetime başlayacaklarının bilgisini verdi. Kaymakam Sarper, oluşturulan ekiplerle bütün mekanların denetleneceği, kurallara uymayanlara ikaz yapılacağını, devam eden denetimlerde uyarıların dikkate alınmaması halinde işyeri sahiplerine para cezası ve kapatma cezasının uygulanacağını belirtti. İnsanların kurallara uymamasının kendilerini sıkıntıya soktuğunu, kurallara uyulması halinde sıkıntının olmayacağına inandığını ifade eden Sarper, işyeri sahiplerinin kurallara uyarak önlem almasının önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ise konuşmasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün Gazimağusa İlçesi’ne giriş çıkışlarla ilgili olarak Gaziköy, Paşaköy, Aslanköy, Serdalı ve Küçük Erenköy noktalarında kontrol noktaları oluşturduğunu ve bu sabah itibarıyla girişleri denetim altına aldığının bilgisini verdi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün kendi sorumluluk alanında gerekli denetimler yapmakta ve ilgili kurumlara yardımcı olmakta kararlı olduğunu ifade eden Beşerler, Polis Genel Müdürlüğü’nün de KKTC genelinde aynı anlayışla hizmetlerini yürüttüğünü söyledi. Beşerler, ilk olarak 9 Mart 2020 tarihinde pandemi ile karşılaştıklarını, o dönem hem kurum hem toplum olarak tecrübesiz olunduğunu ancak geçen 10 aylık sürede deneyim kazandığımızı ifade ederek, deneyimlerimizi kullanarak hem kurumsal hem toplumsal olarak el birliğiyle bu mücadeleyi vererek başarıya ulaşacağımıza inanç belirtti. Halktan anlayış beklediklerini ifade eden Beşerler, “halkımızın kurallara hassasiyetle uymalarını ve bizlere yardımcı olmalarını temenni ediyorum, bu şekilde aşamayacağımız hiçbir sorun olmadığına inanıyorum.” dedi.