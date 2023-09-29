Gazimağusa-Karpaz Ana yolunda trafik kazası

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Long Beach Çemberi ile Ötüken Çemberi arasındaki çift şeritli yolda, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada arkasından sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Doğan AYÇİÇEK (E-27) yönetimindeki EE 582 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle EE 582 plakalı araç savrularak, sağ yan kısmı ile orta refüjdeki beton bariyerlere çarpıp sürüklenerek durmuştur. Meçhul plakalı araç sürücüsü ise isim ve adres vermeden kaza yerinde durmayıp ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan EE 582 plakalı araç sürücüsü Doğan AYÇİÇEK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar meçhul plakalı aracın PD 883 plakalı kamyon araç olduğu ve kaza anındaki sürücüsünün ise Waqar MEHDİ(E-31) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.