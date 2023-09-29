  • BIST 8315.16
  • Altın 1647.596
  • Dolar 27.4163
  • Euro 29.1046
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Gazimağusa-Karpaz Ana yolunda trafik kazası

» »
Gazimağusa-Karpaz Ana yolunda trafik kazası
Gazimağusa-Karpaz Ana yolunda trafik kazası

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Long Beach Çemberi ile Ötüken Çemberi arasındaki çift şeritli yolda, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada arkasından sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Doğan AYÇİÇEK (E-27) yönetimindeki EE 582 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle EE 582 plakalı araç savrularak, sağ yan kısmı ile orta refüjdeki beton bariyerlere çarpıp sürüklenerek durmuştur. Meçhul plakalı araç sürücüsü ise isim ve adres vermeden kaza yerinde durmayıp ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan EE 582 plakalı araç sürücüsü Doğan AYÇİÇEK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.  

Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar meçhul plakalı aracın PD 883 plakalı kamyon araç olduğu ve kaza anındaki sürücüsünün ise Waqar MEHDİ(E-31) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi Silver Beach Plajı’ndaki karavanlara müdahale etti13 Eylül 2023 Çarşamba 16:44
  • CTP Mağusa İlçesi'nden Namık Kemal Lisesi'nde eylem: Karanlık yeter, ışık ol!12 Eylül 2023 Salı 08:57
  • Feci kazada yaralı var... Tedavisi halen sürüyor11 Eylül 2023 Pazartesi 15:12
  • Mutluyaka'da Kaza: Kamyon Devrildi11 Eylül 2023 Pazartesi 14:25
  • Sigara yüzünden evi yaktı!10 Eylül 2023 Pazar 13:19
  • Gümrüksüz Mal Tasarrufu09 Eylül 2023 Cumartesi 11:22
  • Gazimağusa’da mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi çalışmaları devam ediyor08 Eylül 2023 Cuma 15:05
  • Gazimağusa'da trafik kazası..İşte detaylar...08 Eylül 2023 Cuma 12:05
  • Gazimağusa’da ihtiyaçlılara yemek dağıtımı başladı07 Eylül 2023 Perşembe 18:40
  • Uluçay: Çocuklarımız okullarına güvenli ve huzurlu bir ortamda başlasın istiyoruz05 Eylül 2023 Salı 20:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti