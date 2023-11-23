Gazimağusa'da Ani İntihar: Soruşturma Devam Ediyor

Gazimağusa'da Ani ve Üzücü Bir Olay: Mustafa Sepetçi İntihar Ederek Hayatını Kaybetti!
22-23 Kasım 2023 tarihleri arasında, saat 18:30-10:00 saatleri arasında gerçekleşen trajik bir olayda, Gazimağusa'da yaşayan Mustafa Sepetçi (E-46) intihar ederek yaşamına son verdi. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam etmektedir. Toplumda derin üzüntüye sebep olan bu olayın ardından, detaylı inceleme ve gereken adımlar atılmaktadır
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