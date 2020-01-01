  • BIST 114.425
  • Altın 290,185
  • Dolar 5,9345
  • Euro 6,6564
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm

» »
Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm
Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm

Gazimağusa’da dün  Ali Kayaçlı (E-61) ani rahatsızlık sonucu  yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre,  Kayaçlı saat 13.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korcan'ın cezanesinde göz yaşları sel oldu... Aile siyasetçilere tepki gösterdi!25 Aralık 2019 Çarşamba 13:22
  • Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne yaptırılan iki ek derslik düzenlenen törenle açıldı25 Aralık 2019 Çarşamba 11:50
  • Dörtyol kavşağında büyük kaza (video)24 Aralık 2019 Salı 22:17
  • Gazimağusa'da insan kaçırma! Beş kişi tutuklandı24 Aralık 2019 Salı 16:56
  • Mağusa'da Mercedes marka araç kundaklandı24 Aralık 2019 Salı 16:06
  • Dörtyol-Köprü arasındaki dere yatağı düzenleme çalışmaları tamamlandı.23 Aralık 2019 Pazartesi 17:02
  • Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası nedeniyle Gazimağusa’da tören düzenlendi21 Aralık 2019 Cumartesi 15:06
  • “Mağusa Ticaret ve Sanayi Odası”, 1974’te Güney’e göç eden Rumlara, taşınmaz mallarını tapuya beyan etme çağrısı yaptı.20 Aralık 2019 Cuma 12:15
  • Erdoğan:İHA'ların sayısı daha da artacak!18 Aralık 2019 Çarşamba 13:30
  • DAÜ kansere karşı umut kampanyası sürüyor16 Aralık 2019 Pazartesi 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti