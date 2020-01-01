Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm

Gazimağusa’da dün Ali Kayaçlı (E-61) ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, Kayaçlı saat 13.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor
Gazimağusa’da dün Ali Kayaçlı (E-61) ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Polisten verilen bilgiye göre, Kayaçlı saat 13.00 sıralarında ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor
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