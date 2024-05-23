Gazimağusa'da Araç Kiralama Şirketinde Çalışan Kadın Hırsızlıkla Suçlandı

MÜSDAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

2024 yılı içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinde yaşanan bir hırsızlık olayı, polis tarafından yapılan başarılı bir operasyonla açığa çıkarıldı. Şirketin çalışanlarından biri olan Z.Ç. (36 yaşında, kadın), şirketin mali işlemlerini manipüle ederek haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Z.Ç.'nin, çalıştığı araç kiralama şirketinin kiralık araçlarının yakıt alımı ile ilgili olarak şirket adına yaptığı ödemeleri, gerçekte ödenen miktardan daha yüksek gösterdiği tespit edildi. Bu yöntemle Z.Ç., şirket hesabından toplamda 5.150 TL'yi zimmetine geçirdi. Hırsızlık, şirketin hesaplarında yaptığı detaylı incelemeler sonucunda fark edildi ve durum derhal polise bildirildi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçerek Z.Ç.'yi tutukladı.