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Gazimağusa’da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Gazimağusa bölgesinde bugün 09.30 – 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Gazimağusa’da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerinde bugün üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 – 12.30 saatleri arasında Yeniboğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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