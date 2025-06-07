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Gazimağusa’da Gece Yarısı Alkollü Taşkınlık

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Gazimağusa’da sarhoş halde çevreye rahatsızlık veren iki kişi, kamuya açık alanda yüksek sesle bağırıp bir şahsın üzerine koşarak panik yarattı. Şüpheliler suçüstü yakalandı.
Gazimağusa’da Gece Yarısı Alkollü Taşkınlık

Gazimağusa’da 7 Haziran 2025 tarihinde, saat 02.30 sıralarında 19 Mayıs Sokak’ta meydana gelen olayda, G.A.N. (E-26) ve S.A. (E-30) isimli şahıslar, alkollü içki etkisi altında çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yapılan alkol testinde G.A.N.’nin 172 miligram, S.A.’nın ise 143 miligram alkollü olduğu tespit edildi.

Sebepsiz Yere Koştular, Çevreyi Rahatsız Ettiler

İki şahsın makul bir neden olmaksızın yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız ettikleri, ardından bir kişinin üzerine doğru sebepsiz yere koştukları ve bu hareketleriyle ilgili kişiyi tedirgin ettikleri bildirildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde suçüstü yakalanan G.A.N. ve S.A., tutuklanarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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