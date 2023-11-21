  • BIST 8020.35
  • Altın 1850.46
  • Dolar 28.7951
  • Euro 31.5901
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHenniye: İsrail ile ateşkes anlaşmasına ulaşmaya yakınız

Gazimağusa’da hijyen ve sağlık koşullarına uymayan bir restoran mühürlendi

» »
Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve muhafaza şartlarına uygun ürün muhafaza etmediği tespit edilen bir restoranı mühürledi.
Gazimağusa’da hijyen ve sağlık koşullarına uymayan bir restoran mühürlendi

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi, hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve muhafaza şartlarına uygun ürün muhafaza etmediği tespit edilen bir restoranı mühürledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Zabıta Birimi ve Sağlık Şubesi'nce yapılan kontrollerde iş yerinde uygun koşullarda muhafaza edilmediği tespit edilen açıkta bekletilen 20 poşet tavuk, 4 poşet eskimiş balık, açıkta bekletilen 3 poşet sakatat, son kullanma tarihi geçmiş 5 bira, son kullanma tarihi geçmiş 9 kg ketçaba, Sağlık Şubesi’nin onayı ile Zabıta Birimi tarafından el konularak söz konusu gıdalar müsadere edildi.

Söz konusu iş yerinin sağlık koşullarına uymamasının tekrarlanması durumunda Belediyeler Yasası’nın 122’nci maddesinin birinci fıkrasına göre asgari ücretin yarısı oranında para cezası uygulanacağı da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu da oldu! Fırından kebap çalındı20 Kasım 2023 Pazartesi 08:10
  • Mağusa'da apartmanda çıkan yangından kaçmak için 7 metreden atladı!19 Kasım 2023 Pazar 09:19
  • Mağusa’da Ev Açma, Kasti Hasar, Hırsızlık ve  Sahtekarlıkla Para Temini19 Kasım 2023 Pazar 09:19
  • Gazimağusa Bandabuliya’da Dr. Gülizar Eroğlu “Kent Ağaçları” konusunda seminer verdi18 Kasım 2023 Cumartesi 16:24
  • Mağusa kuşatmasının simgelerinden Canbulat/Arsenal Burcu’ndaki koruma çalışmaları tamamlandı18 Kasım 2023 Cumartesi 16:16
  • Gazimağusa Operasyonunda 420 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı17 Kasım 2023 Cuma 11:47
  • Mağusa Spor Akademisi Derneği’nde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne katkı17 Kasım 2023 Cuma 08:34
  • Şampiyon Melekler Anıtı için yarışma başladı14 Kasım 2023 Salı 14:48
  • Mağusa'da kaza... Kamyon ehliyeti yok ama direksiyon başında!14 Kasım 2023 Salı 10:41
  • Gazmiağusa'da Gümrüksüz ve İthalı Yasak Mal Tasarrufu12 Kasım 2023 Pazar 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti