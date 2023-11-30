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Gazimağusa'da İki Ayrı Kaza: Yaya Yaralandı, Alkollü Sürücü Trafik Adasına Çarptı

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Gazimağusa'da Yaya Çarpması ve Sarhoş Sürücünün Trafik Adası Kazası: Yaralananlar Taburcu Oldu
Gazimağusa'da İki Ayrı Kaza: Yaya Yaralandı, Alkollü Sürücü Trafik Adasına Çarptı

29 Kasım 2023'te, Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında, saat 12:00 sıralarında Orhan SEVİNDİK'in yönetimindeki FL 177 plakalı araç, Topçu Bulvarı'nda doğu istikametine seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Kerime YAYLA'ya çarptı. Kaza neticesinde yaralanan YAYLA, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak kalça kırığı teşhisiyle tedavi altına alındı ve yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Soruşturma ise halen devam etmektedir.

Aynı gün, 30 Kasım 2023 tarihinde saat 01:50 sıralarında, Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen bir diğer olayda, Ramazan FİDAN'ın (E-30) yönetimindeki MK 941 plakalı araç, 170 miligram alkollü içki tesiri altında, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsizlik sonucu yol ortasındaki trafik adasına çarptı. Neyse ki bu kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir. Toplum, bu tür olayların ardındaki detayları öğrenmek ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi almak adına soruşturmaların sonuçlarını beklemektedir

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