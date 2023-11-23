Gazimağusa'da Pansiyon Soygunu: 26,000 Dolar ve 1,000 TL Çalındı

21 Kasım 2023 tarihinde, akşam saatlerinde Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir pansiyon odasında gerçekleşen korkunç olayda, araç satmak amacıyla gelen D.A.A. (E-20), hedef aldığı şahsı darp ederek, ellerini ve ayaklarını ip ile bağlayarak etkisiz hale getirdi. Ardından, şahsın sırt çantasında bulunan ve toplam değeri 26,000 ABD Doları ile 1,000 TL olan nakit parayı zorla alıp çaldı.

Polise bilgi ulaşması üzerine başlatılan detaylı soruşturma sonucunda, şüpheli şahıs tespit edilerek tutuklandı. Ancak olayın ardındaki detaylar ve bağlantılar soruşturma kapsamında inceleniyor. Toplumda infial yaratan bu soygun, güvenlik birimlerini ve yerel yönetimi harekete geçirerek, suçluların adalete hesap vermesi için titiz bir çalışma yürütülmektedir. Olayın şokunu yaşayan topluluk, benzer durumların önlenmesi adına alınacak güvenlik tedbirlerini bekliyor