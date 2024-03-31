Gazimağusa’da restoranda kavga çıkardı

30.03.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, kendisi ile ilgilenmedikleri gerekçesiyle alkollü içki tesiri altında olan K.B.(E-52), masa üzerinde bulunan işletmeye ait pos cihazını kasten yere atıp kırmak suretiyle hasara uğratmış ve tasarrufunda kanunsuz olarak bıçak taşıyıp, bağırıp çağırarak da rahatsızlık yapmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

