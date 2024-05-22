Gazimağusa’da Restorandan Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı

Şubat 2023 - Nisan 2024 ayları arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın penceresinin kilidi kırılarak hasara uğratılmış ve açılarak içeriye girildikten sonra, restoran içerisinde muhafaza edilen 4 şişe alkollü içki, merdiven, elektrik ve internet kabloları, restoran ve piknik tüpleri, tente, sıcak hava tabancası, 2 adet projektör, 12 adet ampül, tekerlekli servis arabası ve 2 adet tavan hoparlörü çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Ö.B.(E-38) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir
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