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Gazimağusa’da Şampiyon Melekler anısına maraton düzenleniyor

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Şampiyon Melekler’in anısına “Adalet İçin Koşuyoruz” temalı maraton 7 Nisan’da Gazimağusa’da koşulacak.
Gazimağusa’da Şampiyon Melekler anısına maraton düzenleniyor

Şampiyon Melekler’in anısına, “Adalet İçin koşuyoruz” temalı “Dörter Famagusta Marathon” 7 Nisan’da Gazimağusa’da koşulacak.

6 Nisan’da Salamis yolundaki Cortado Espressolab’da  saat 16.00’da festival nitelikli  etkinlik düzenlenecek. Maraton koşuları 7 Nisan sabahı saat 07.00’de 42 kilometre koşusu ile başlayacak.

Koşular 42,10, 6, 3 ve 1 kilometre olmak üzere 5 kategoride düzenlenecek.

Maratonun en özel koşusu “Şampiyon Melekler” adı verilen 3 kilometre koşusu. Bu koşuda derecelendirme olmayacak. Tüm halk bu etaba katılım için davet edildi.

Maraton, Dünya Atletizm Organizasyonu tarafından da resmi olarak onaylanırken, dereceye girenlere toplam 500 bin TL para ödülü dağıtılacak.

 Maratona başvurular bu akşamdan itibaren famagustamarathon.com adresinden de yapılacak.

Maratonu düzenleyen paydaşlar bugün Gazimağusa Belediyesinde basın toplantısı düzenledi.

ULUÇAY

Basın toplantısında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Şampiyon Melekler adına Mağusa Maratonu’nun bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ifade etti.

“Gazimağusa’mız Melekler Şehri’miz, bu anlamlı maratonda yine birlik ve beraberlik içinde” diyen Uluçay, maratonun geleneksel hale geleceğine inanç belirterek katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

KARAKAYA

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonucu Grand Isias Otel olarak adlandırılan “katil bir binada” kaybettikleri en değerlilerinin adaletini sağlamak ve adlarını yaşatmak için kurdukları dernekle birlikte 14 aydır hep beraber durmadan mücadele verdiklerini vurguladı.

Karakaya, “Tüm Kıbrıs ve dünyanın birçok yerinden destekçilerimizle ilk günden beri tek yürek olarak; adalet diyerek, bizden koparılan sevdiklerimizin adı hep yaşayacak diyerek birlikte çok şeyler başardık. Bir sonraki duruşma gününe kadar her türlü kanaldan adalet çığlıklarımızı daha güçlü duyurmaya devam etmeliyiz. Türkiye'de bir adalet depremi yaşanmalı ve sevdiklerimizi öldürenler en ağır cezayı almalılar.” ifadelerini kullandı.

Depremi hiç unutmadıklarını, her an 6 Şubat’ı yaşadıklarını belirten Karakaya, yöneticilere “Deprem Haftası’nda yine gündeme gelen bina güçlendirme, Sivil Savunma, İtfaiye ve diğer tüm arama kurtarma ekiplerinin personel ve teknik teçhizat ihtiyaçlarını lütfen hatırlayın ve ekiplere destek verin.” çağrısı yaptı.

“Şimdi, bir kez daha Şampiyon Melekler’imizi unutmadığımızı gösterme zamanı.” diyen Karakaya, geçen yıl ekim ayında Lefkoşa sokaklarına sığmayan binlerin bu kez Gazimağusa sokaklarına sığmayacağını, adalet çığlığının bu kez Gazimağusa’dan duyulacağını söyledi.

Karakaya, 2. Mağusa Maratonu’nun "Adalet için koşuyoruz" sloganıyla yavrularının, öğretmen ve arkadaşlarının adaletinin sağlanmasına destek olmak için yapıldığını söyledi.

Organizasyona emek verenlere teşekkür eden Karakaya, “Şampiyonlarımızın adaleti sağlanacak, suçlular en ağır ceza ile yargılanacaklar ve davamız bir emsal dava olacaktır, şampiyonlarımızın adı tüm adada ve dünyada sonsuza dek yaşayacaktır.” dedi.

ÖNGÜN

Dörter Famagusta Maratonu Komitesi Başkanı Yetkin Öngün de maraton hakkında bilgi verdi.

Öngün bu yıl ikincisi düzenlenen maratonu KKTC’nin en büyük spor organizasyonu haline getirmek için canla başla çalışan bir ekipleri olduğunu kaydetti.

 Öngün, “6 Şubat’ta şehit olan çocuklarımızın, Meleklerin anısı için ve adalet için koşuyoruz” diyerek, tüm Gazimağusa sokaklarını adalet sloganlarıyla dolduracaklarını söyledi.

Öngün tüm halkı, maraton organizasyonuna katkı koyarak adalet mücadelesine ve ülke sporuna katkı vermeye çağırdı.

Öngün, Dörter Famagusta Marathon organizasyonunun Dünya Atletizm  Organizasyonu tarafından onaylandığını, böylelikle  bu kategoride düzenlenen ilk resmi organizasyon olduğunu ifade etti.

Bu tür organizasyonlar ve yol koşularının ülke tanıtımına da büyük katkı sağladığını vurgulayan Öngün, bu tür yarışlarda en büyük motivasyon kaynağının seyirci olduğunu vurguladı ve tüm halkı organizasyonu izlemek ve koşucuları desteklemek üzere Gazimağusa sokaklarına  çağırdı

SAKALLI

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da, organizasyonun büyümesini görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, dava sonuçlanıncaya kadar KKTC halkıyla birlikte davanın arkasında olacaklarını belirtti

Sakallı, “Lefkoşa’da yaptığımız gibi yine binlerle orada olacağız. Çocuklarımızın sesini buradan duyurabileceğiz” dedi.

ZORLU

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da, DAÜ olarak organizasyonda yer almaktan gururu duyduklarını, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Zorlu, “Çok anlamlı koşu. Bir nesli kaybettik ama burada bir adalet savaşı vardır. Adalet koşusu da bu savaşın küçük bir parçasıdır. Dilerim ki adalet savaşımız en kısa zamanda son bulur ve en azından bir nebze teselli olur” dedi.

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