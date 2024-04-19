Gazimağusa'da Sentetik Cannabinoid Operasyonu: 50 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gazimağusa'da Sentetik Cannabinoid Operasyonunda Büyük Çaplı Ele Geçirme

Gazimağusa'da 18 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyon, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından "Renkli Zehir Operasyonu" adı altında başarıyla icra edildi. Operasyon kapsamında F.K.(E-47) adlı şahsın ikametgahında gerçekleştirilen arama sonucunda, şahsın tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 52 adet muhtelif ebatlarda karton kağıt parçaları tespit edildi ve emare olarak alındı.

Bu operasyonla birlikte, uyuşturucu madde ticaretine yönelik önemli bir darbe daha vurulmuş oldu. F.K.(E-47) tutuklanmış olup, soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir. Operasyonun amacı, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı etkin mücadele ve bu tür suçları önleme çabalarını sürdürmektir.