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Gazimağusa'da Uyuşturucu Baskını: 2 Tutuklama, 19 Gram Hintkeneviri ve Nakit Paraya El Konuldu

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Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 gram hintkeneviri, 2 tutuklu, 200 Euro, 100 dolar, 10.450 TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor
Gazimağusa'da Uyuşturucu Baskını: 2 Tutuklama, 19 Gram Hintkeneviri ve Nakit Paraya El Konuldu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün Gerçekleştirdiği Operasyonda İki Şüpheli Tutuklandı!

06 Aralık 2023 tarihinde, A.D.(E-27) ve S.K.W.(E-28)’nin ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 19 gram hintkeneviri ile ilişkilendirilen madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 200 Euro, 100 ABD doları ve 10.450 TL nakit para ele geçirildi. Olayla bağlantılı şahıslar tutuklandı ve soruşturma halen devam ediyor.

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