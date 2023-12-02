Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu:10 Gram Hintkeneviri İle Yakalandı

Gazimağusa'da Gerçekleşen Narkotik Operasyonunda Büyük Çaplı Tutuklama: 01 Aralık 2023 tarihinde, öğleden sonra saat 13:30 civarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, İ.A.A. (E-31) isimli şahsın kullanımındaki aracında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemede, şahsın aracında ve üzerinde bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeye dair emareler tespit edildi.
Söz konusu operasyon kapsamında İ.A.A. tutuklanarak adli makamlara sevk edilirken, emniyet birimleri tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.
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