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Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu:10 Gram Hintkeneviri İle Yakalandı

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Gazimağusa'da Büyük Çaplı Narkotik Operasyonu: Narkotik Ekipleri, İ.A.A.'nın Aracında 10 Gram Hintkeneviri Ele Geçirdi, Tutuklama Gerçekleşti ve Soruşturma Hızla İlerliyor
Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu:10 Gram Hintkeneviri İle Yakalandı

Gazimağusa'da Gerçekleşen Narkotik Operasyonunda Büyük Çaplı Tutuklama: 01 Aralık 2023 tarihinde, öğleden sonra saat 13:30 civarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, İ.A.A. (E-31) isimli şahsın kullanımındaki aracında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemede, şahsın aracında ve üzerinde bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeye dair emareler tespit edildi.

Söz konusu operasyon kapsamında İ.A.A. tutuklanarak adli makamlara sevk edilirken, emniyet birimleri tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.

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