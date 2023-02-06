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Gazimağusa'da yangın çıktı

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Gazimağusa'da yangın çıktı
Gazimağusa'da yangın çıktı

06.02.2023 tarihinde, saat 00:00 sıralarında, Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde, 2. Sokak üzerinde bulunan ve içerisinde oto aksesuar malzemeleri ile bakliyat, makarna, tuvalet kağıtları, temizlik ile kimyasal malzemelerin bulunduğu ambarda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ambar içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü. Yangın çıkış sebebi araştırılmakta olup, soruşturma devam etmektedir.  

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