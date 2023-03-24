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Geceleyin Ev Açma ve Mülke Tecavüz!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Geceleyin Ev Açma ve Mülke Tecavüz!

22.03.2023 tarihinde, Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan bir ikametgahın penceresi bir cürüm işlemek kastıyla İ.K.(E-34) tarafından açılmış ve içeriye giriş yaptığı sırada, ev sahiplerinin İ.K.’yi fark etmesi üzerine herhangi bir şey çalmadan olay yerinden kaçmıştır.

          

Olayın  polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, İ.K 24.03.2023 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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