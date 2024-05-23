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Gemikonağı'nda Park Halindeki Araca Kasten Zarar Verildi: Zanlı Tutuklandı

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Ecevit Caddesi'nde EU 898 Plakalı Araca Kasten Hasar Veren R.H. (39), Polis Tarafından Yakalandı ve Soruşturma Devam Ediyor
Gemikonağı'nda Park Halindeki Araca Kasten Zarar Verildi: Zanlı Tutuklandı

KASTİ HASAR OLAYI: GEMİKONAĞI'NDA PARK HALİNDEKİ ARACA ZARAR VERİLDİ

30 Nisan – 01 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir araç park yerinde yaşanan kasti hasar olayı, polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı soruşturma sonucunda aydınlatıldı. Söz konusu olayda, park halinde bulunan EU 898 plakalı aracın sağ arka ve ön kapıları ile sağ ön çamurluğu kasten zarar gördü. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilip polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, zarar gören araç üzerinde incelemeler yaptı ve olayın meydana geldiği saatlerde çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen şüpheli R.H. (39 yaşında, erkek) tespit edildi. Zanlının tespit edilmesinin ardından, polis ekipleri hızlı bir operasyonla R.H.’yi tutukladı.

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