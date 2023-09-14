Gençler Birliği iddialı geliyor , Basketbol'da 4 bomba transfer...

Caesar Project ile yeniden el sıkışan Gençler Birliği’nde erkek basketbol takımları ve altyapı takımlarının ismi “Caesar Larnaka Gençler Birliği” oldu.

2023-2024'de takımın başına Hasan Kasap’ı koç olarak getiren Gençler Birliği, yabancı oyuncu olarak son iki sezonda Girne Amerikan Üniversitesi ile final oynayan Prasie Okafor’u renklerine bağladı. İskele ekibi ülke basketbolunun deneyimli isimlerinden biri olan ve uzun yıllar Koopspor forması giyen Temur Rustamov’u kadrosuna katarak önemli bir transfer gerçekleştirdi. Oyuncu ile dört yıllık anlaşma sağlandı.

Kırmızı siyahlı ekip son olarak Koopspor’da geçtiğimiz sezon hem A takımda hem de U20 takımında görev alan, U20 Liginin de en çok sayı üreten yıldız oyuncusu olan Halil Çetinyay ile üç yıllık anlaşma sağladı.

Gençler Birliği YDÜ U20 takımının şampiyonluğunda önemli rolü olan Gökhun Gazioğlu'nu renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirmeye devam devam etti.

Kulüp son transferini sosyal medya hesabından duyurdu.