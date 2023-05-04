Gençler Birliği Kadınlar Ligi’ne katılıyor

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek Büyük Kadınlar Ligi'ne katılacak.

Larnaka Gençler Birliği Basketbol Büyük Kadınlar Ligi’nde

Kısa sürede Basketbol’un önemli kulüplerinden olmayı başaran Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek Büyük Kadınlar Ligine katılacağı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonrasında Caesar Projects’in isim sponsorluğunda Caesar Larnaka Gençler Birliği Büyük Kadın Basketbol takımı oluşturuldu.

Yılmabaşar: Gençler Birliği her kategoride adından söz ettirecek

Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı açıklamada İskele’de Basketbola olan ilginin hızla arttığını Genç Kadınlar Liginden sonra Büyük Kadınlar Liginde de bu sezon yer alacaklarını kaydetti. Gençlerbirliği’nin Basketbolda her kategoride adından söz ettirdiğini belirten Yılmabaşar lige katılacak tüm takımlara başlarılar diledi.