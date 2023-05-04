  • BIST 4.484,35
  • Altın 1282.958
  • Dolar 19.4816
  • Euro 21.4626
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

Gençler Birliği Kadınlar Ligi’ne katılıyor

» »
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek Büyük Kadınlar Ligi'ne katılacak.
Gençler Birliği Kadınlar Ligi’ne katılıyor

Larnaka Gençler Birliği Basketbol Büyük Kadınlar Ligi’nde

Kısa sürede Basketbol’un önemli kulüplerinden olmayı başaran Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek Büyük Kadınlar Ligine katılacağı belirtildi. Yapılan çalışmalar sonrasında Caesar Projects’in isim sponsorluğunda Caesar Larnaka Gençler Birliği Büyük Kadın Basketbol takımı oluşturuldu.

 

Yılmabaşar: Gençler Birliği her kategoride adından söz ettirecek

Larnaka Gençler Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar yaptığı açıklamada İskele’de Basketbola olan ilginin hızla arttığını Genç Kadınlar Liginden sonra Büyük Kadınlar Liginde de bu sezon yer alacaklarını kaydetti. Gençlerbirliği’nin Basketbolda her kategoride adından söz ettirdiğini belirten Yılmabaşar lige katılacak tüm takımlara başlarılar diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti19 Nisan 2023 Çarşamba 08:08
  • Brady’s Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Rest of the World Takımı…18 Nisan 2023 Salı 16:31
  • I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası Müsabakaları Tamamlandı18 Nisan 2023 Salı 15:31
  • KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı I. Ayak Engel Atlama Müsabakası gerçekleşti15 Nisan 2023 Cumartesi 12:13
  • CMC’de Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu Özcan Bundak…04 Nisan 2023 Salı 17:08
  • Süleyman Can’dan güreşe destek 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:10
  • Atletizmde hakem kursu düzenleniyor26 Mart 2023 Pazar 12:29
  • Şampiyon John Eldridge16 Mart 2023 Perşembe 19:56
  • Lefkoşa Darts Birliği (LDB) Raw Pup’a teşekkür etti14 Mart 2023 Salı 16:54
  • Omonia voleybol şampiyonluğunu depremde ve Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslılara adadı04 Mart 2023 Cumartesi 21:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti