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Gençler Birliği'nden İskele'de Basketbol Resitali

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Haftanın kapanış maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile Caesar Larnaka Gençler Birliği karşılaştı.
Gençler Birliği'nden İskele'de Basketbol Resitali

Haftanın kapanış maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile Caesar Larnaka Gençler Birliği karşılaştı.

İlk hafta evinde Koopspor’a mağlup olarak sezona iyi bir  bir başlangıç yapamayan G. Birliği, dün akşam rakibini üstün bir oyunla mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Rakibine karşı iyi savunmayı ilk periyottan itibaren uygulayan kırmızı siyahlılar ilk periyodu 20-13 devreyi ise 34-18 önde bitirdi. Oyun kontrolünü ikinci devrede de sürdüren G.Birliği, son çeyreğe 57-31 üstün başladı. Bu periyotta da sıkı savunması devam eden İskele ekibi, rakibine sadece 4 sayı atma imkanı tanıyarak mücadeleden 69-35 üstün ayrıldı.

 

Topaloğlu ‘double-double’ yaptı

G. Birliği’nde maçın en etkili oyuncusu 12 sayı, 12 ribaunt ile ‘double-double’ yapan Atilla Topaloğlu oldu. Genç oyuncu 4 de asist katkısı ile birlikte 26 verimlilik puanı ile maçı tamamladı.

16 sayı üreten G. Birliği oyuncusu Ayomikun Omah maçın en skorer oyuncusu olurken, ALÜ’de Joto kaydettiği 9 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

 

PUAN DURUMU

1-Koopspor                 2          2          -

2-Caesar G.Birliği       2          1          1

3-GAÜ                         2          1          1

4-Savoy Marmara      1          -           1

5-Avrupa Liderlik Ü.   1          -           1

 

3.HAFTA PROGRAMI:

28 Mart Salı

18.30   Koopspor-ALÜ             (Atatürk Spor Salonu)

 

29 Mart Çarşamba

19.00   C. G.Birliği-S. Marmara         (İskele Spor Salonu)

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