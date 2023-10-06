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Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu Wilbekin'in 5 maç men cezasını onadı

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Fenerbahçe Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun basketbol takımının oyuncusu Scottie Wilbekin'e verilen 5 maç men cezasını onadığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu Wilbekin'in 5 maç men cezasını onadı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Wilbekin'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu tarafından davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle verilen 5 maç men cezasının onandığı bildirildi.

"Üzülerek belirtmek isteriz ki sporcumuza, tamamen haklı olduğuna inandığımız gerekçelerine rağmen Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan bu ceza, yalnızca oyuncumuz Scottie Wilbekin’e zarar vermekle kalmamıştır. Her sezon yaptığı yatırımlarla yurt içi ve yurt dışı tüm yarışmalarda en üst seviyede rekabetçi olmaya gayret eden kulübümüz, hem kadro planlaması hem de maddi olarak çok ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Bunu yanı sıra hem Milli Takımımız hem de Avrupa’nın en kaliteli liglerinden biri olduğunu iddia ettiğimiz Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin marka değeri önemli ölçüde yara almıştır."

Fenerbahçe'nin tüm branşlarda milli takımlara hizmet eden bir kulüp olduğunun altı çizildi.

"Tartışma kabul etmeyecek bu gerçekliğe ve sporcumuzun sunduğu haklı gerekçelere rağmen verilen bu cezanın tarafımızca kabul edilemez olduğunu belirtiyor; bu sürecin hukuki boyutunun gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse FIBA ve CAS nezdinde kulübümüzce ve oyuncumuz tarafından gerekli tüm adımlar atılarak takip edileceğinin bilinmesini istiyoruz."

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