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Genel Tarım Sigortası Fonundan üreticilere çağrı

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Genel Tarım Sigortası Fonu, ürünlerini kaba yem (sano,silaj) olarak değerlendirmek isteyen tahıl ve yemlik baklagil üreticilerine çağrıda bulundu.
Genel Tarım Sigortası Fonundan üreticilere çağrı

Genel Tarım Sigortası Fonu, ürünlerini kaba yem (sano,silaj) olarak değerlendirmek isteyen tahıl ve yemlik baklagil üreticilerine çağrıda bulunarak, Genel Tarım Sigortası Fonunun beyan doğruluğu ve zarar tespit çalışmalarını sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için parsellerin sağında ve/veya solunda ve/veya ortasında bir biçerdöver ağzı kadar (3 m) biçilmemiş alanı emare olarak bırakmaları gerektiğini anımsattı.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2000 Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereği emare bulunmayan arazilerde herhangi bir beyan doğruluğu ve/veya zarar tespiti yapılamayacağı  ve hak talep edilemeyeceği de vurgulandı.

 

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