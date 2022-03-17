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Genetiği Değiştirilmiş Sivrisinekler Hastalıkları Yenebilir

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Ölümcül hastalıkları yayabilen istilacı bir dişi sivrisinek türünü bertaraf etmek için, genetiği değiştirilmiş tam iki milyon erkek sivrisinek Kaliforniya'da doğaya salınacak.
Genetiği Değiştirilmiş Sivrisinekler Hastalıkları Yenebilir

Batı Afrika kökenli istilacı Aedes aegypti türü sivrisineklerin, Dang Humması, Zika Virüsü, Sarı humma ve diğer hastalıkların bulaşma riskini artırdığı savunuluyor.

Genetiği değiştirilmiş erkek sineklerin görevi de, istilacı dişilerle çiftleşerek zararsız bir yeni türün ortaya çıkmasını sağlamak olacak. Bu erkek sinekler, İngiliz şirket Oxitec tarafından yaratıldı. Hepsi erkek ve mutasyona uğramış Aedes aegypti olduklarından, ısırmıyor veya hastalık yaymıyorlar. Yalnızca kendi türlerinin istilacı dişileriyle çiftleşiyorlar.

Oxitec, Florida’daki 2021 yılında düzenlenen pilot çalışmayı başarılı ilan ederek Kaliforniya ayağı için çalışmalara başladı. Şirketin CEO’su Gray Frandsen, projenin “bu sivrisinek türünün ABD genelinde oluşturduğu sağlık tehdidiyle” mücadele edeceğini söyledi.

ELEŞTİRENLER DE VAR

Çalışma ilgi çekici görünse de, herkes planın lehinde değil. Californians for Pesticide Reform adına konuşan Angel Garcia, Mercury News’a yaptığı açıklamada, “Biz şu an laboratuvar fareleriyiz. Kaliforniya halkı, bu sürece dahil edilmedi. Gerçekten halk sağlığını korumak istiyorlarsa masada olmamız gerekiyor. Şeffaflık, bağımsız inceleme ve halkın katılımı bu çalışmada yok gibi görünüyor” dedi.

Bu görüş dışında, sivrisineklerin yok edilmesi için gerekçe olarak gösterilen tehlikeli hastalıkları yayan herhangi bir vaka olmadığı eleştirileri de mevcut.

 

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